Família de produtor morto em acidente processa equipe de Marília Mendonça

A família do produtor Henrique Bahia avançou com um processo para pedir o reconhecimento do vínculo profissional que o mesmo tinha com Marília Mendonça. Ambos foram vítimas mortais do acidente de aviação que aconteceu em 2021, em Minas Gerais, durante uma viagem para um espetáculo.

A confirmação deste processo foi dada pela equipe da artista à revista Quem, com a mesma fonte a explicar que a acusação não é uma ação contra a família de Marília, mas sim uma tentativa do reconhecimento dos direitos do produtor.

"Que a justiça seja feita e que reconheçam o seu vínculo laboral, em nome do seu legado, do seu profissionalismo, e de tudo que representaste para os profissionais que trabalharam e que conviveram contigo. Tu não trabalhavas só por um escritório/artista, tu vivias 24 horas em função do seu trabalho, tu deste o teu sangue em tudo que fizeste! Essa luta será até ao fim, de todos os seus familiares e amigos, meu gordo", escreveu recentemente o pai Henrique Bahia numa publicação feita no Instagram.

