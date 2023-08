Afinal, Josh Seiter está vivo. Estrela faz vídeo e revela o que aconteceu

Josh Seiter, conhecido por sua participação no reality show 'Bachelorette', desmentiu veementemente as notícias de sua própria morte, alegando ter sido vítima de uma brincadeira cruel por parte de "piratas" que invadiram sua conta no Instagram.

Em um vídeo emocionado, o homem de 36 anos expressou seu pesar pelo fato de que esses "piratas" zombaram de suas lutas com a saúde mental.

"Olá a todos. Como podem ver, estou vivo e bem. Minha conta no Instagram foi invadida. Nas últimas 24 horas, tenho feito todos os esforços para recuperá-la", informou.

"Alguém pregou essa brincadeira cruel e zombou dos meus problemas de saúde mental e das batalhas que venho travando devido à depressão e às tentativas de suicídio. Peço desculpas pelo sofrimento que esta publicação causou", prosseguiu.

"Estou de volta à minha conta. Vou trabalhar com minha equipe para identificar quem está por trás disso. Mais uma vez, peço desculpas pela confusão", concluiu em um vídeo disponível na galeria.

Lembrando que na terça-feira, 29 de agosto, uma postagem no Instagram de Josh anunciou erroneamente sua morte.

