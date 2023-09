Ana Paula Padrão comenta decisão de não ter filhos: 'Muito feliz'

A apresentadora Ana Paula Padrão, de 57 anos, decidiu fazer um desabafo e comentou sobre sua decisão de não ter filhos.

Em entrevista para o programa Mil e Uma Tretas, podcast de Julia Faria e Thaila Ayala, a jornalista falou sobre maternidade: “Hoje, não quero. Mas posso dizer que daqui a vinte anos não vou querer? Não. E tem mil outras maneiras de ter filho. Fui a mãe de tantos filhos que não saíram de dentro de mim. Tantas relações profissionais, inclusive. Tanta gente que botei para frente”, afirmou.

Ana Paula completou afirmando que não se arrepende de sua decisão de não ter filhos: “Lido melhor com adultos do que com crianças. Acho que me saio melhor como mãe quando cuido dos meus amigos, das pessoas que estão em torno de mim. Sou uma pessoa muito gregária. Acho que me saí bem nessa ‘profissão’, maternar. Só não maternei meus filhos. E ainda bem. Acho que não teria entregue para o mundo o que posso entregar e o que entreguei se tivesse tido filhos, se tivesse que cuidar das minhas próprias crianças”.

A apresentadora ainda enfatizou que há mulheres que não querem se sentir obrigadas a ter filhos. “Faço questão de dizer isso, porque tem um monte de meninas mais novas que olham para mim e falam: ‘se ela, com 57 anos, está dizendo que é uma mulher muito feliz e não teve filhos, dá para ser’. e sim, dá pra ser!”, ponderou.