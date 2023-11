Famosos que morreram por causa de um coração partido - Morrer de “coração partido” pode soar como poesia ou algo que saiu de uma história de amor de Hollywood. Mas esse é um fenômeno real com um nome: “efeito viuvez”. Isso acontece quando uma pessoa morre logo após o falecimento de seu cônjuge de longa data. Nesse triste episódio também conhecido como “síndrome do coração partido”, tanto homens como mulheres experimentam um sofrimento profundo e são igualmente vulneráveis ​​aos seus efeitos devastadores. No entanto, isso vai além das relações conjugais, pois a perda de um dos pais ou de um filho também pode desencadear o luto profundo e a decorrência da morte. Para a maioria das pessoas, o luto é um ato individual que se vive a portas fechadas. Mas os famosos estão no centro das atenções e a sua dor privada pode virar um espetáculo público insuportável. Reserve um momento para lembrar os astros e estrelas que perderam seus brilhos e morreram logo depois que seus corações foram partidos pela perda de um ente querido.

© <p>Getty Images</p>