Cantor perde controle de carro, atinge 2 pessoas e invade loja em Recife

Um dos compositores do hit "Morango do Nordeste", o cantor Walter de Afogados, perdeu o controle do carro, atingiu duas pessoas e invadiu uma loja de conveniência de um posto de gasolina de Afogados, em Recife, Pernambuco.

De acordo com Amanda de Afogados, a filha do artista, Walter perdeu o controle do carro ao tentar estacionar em uma vaga do posto de gasolina, na última sexta-feira (1). Como não conseguiu frear o veículo, ele bateu em duas pessoas e derrubou a porta de vidro da fachada do estabelecimento.

"Meu pai tá bem, não aconteceu nada com ele. Quebrou toda a vidraçaria do posto de Afogados, mas ele passa bem. Ele chegou no posto, estacionou. Como o carro é automático, ele não tirou de marcha e o carro foi andando devagarzinho e ele não sentiu", explicou ela, em sequência de vídeos postados no Instagram.

Leia Também: Futebol: Quais são os times de coração dos famosos?