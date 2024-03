"Parei a minha carreira para estar com o Piqué. Fiz sacrifícios por amor"

Shakira deu uma nova entrevista ao The Times e 'abriu o coração' como nunca sobre a separação de Piquê, que tem marcado os últimos anos da sua vida.

A poucos dias de lançar um novo álbum, a cantora colombiana falou com o popular jornal britânico e começou por revelar qual é a opinião dos dois filhos, Milan e Sasha, sobre a escolha de fazer músicas relacionadas com o fato de ter sido traída pelo ex-jogador. "Eles sabem que só existe uma maneira de viver: aceitar a dor e cada um de nós tem maneiras diferentes de fazê-lo", fez notar, citada pela Hola!.

Shakira e Piqué estiveram juntos durante 12 anos, mas foi em 4 de junho de 2022 que anunciaram publicamente o fim da relação. Desde então, a artista, de 47 anos, refugiou-se na música, embora não esqueça o período em que esteve afastada desta sua paixão. "Parei a minha carreira na música para estar ao lado do Piqué, para que ele pudesse jogar futebol. Fiz muitos sacrifícios por amor", admitiu, nesta mesma entrevista.

'Las Mujeres Ya No Lloran', o novo trabalho de Shakira, será mais um 'murro na mesa' que a cantora pretende dar. Com 16 temas cantados em espanhol, irá abordar diversos gêneros musicais, tais como pop, reggaeton, baladas e eletrônica.

Em breve, podemos esperar também uma nova turnê mundial. "Acho que a minha nova turnê será a turnê da minha vida. Estou muito entusiasmada", confessou à Billboard, há alguns meses, declarações que a Hola! recorda agora. Já o El Mundo acrescenta que esta 'tour' deverá passar por Espanha, aqui bem ao lado, e que quatro das atuações serão no Santiago Bernabéu, a casa do Real Madrid, o eterno rival do Barcelona, clube onde Gerard Piqué terminou a carreira.

