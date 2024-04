Lua Blanco revela como foi sua reconciliação com Arthur Aguiar

A atriz Lua Blanco revelou como foi a sua reconciliação com Arthur Aguiar, com quem namorou por alguns anos.

Em entrevista ao O Globo, ela disse que tudo aconteceu de forma natural, apesar dos 11 anos que passaram sem se falar.

“Foi muito natural, muito tranquilo. A gente meio que voltou a ter contato em maio. Eu estava gravando o clipe da minha música nova e precisávamos de um estúdio para o videoclipe. O Micael Borges [ex-Rebelde] me contou que o Arthur morava numa casa em São Paulo com estúdio. Pensei: 'Vou pedir um favor, não falo com ele há tanto tempo. Quem sabe a gente não volta a se falar por causa disso'. E aí não deu outra, ele liberou de primeira, foi super generoso”, relembrou.

“Fiquei tão grata com essa generosidade dele. Mais pra frente a gente almoçou junto e conversou, porque às vezes quando você trabalha muito com alguém, rola uma intensidade de convívio e de vida, tudo meio misturado, e quando você para de trabalhar a vida segue rapidamente em outras direções. E você acaba nunca tendo uma chance de tentar de novo e refletir sobre aquilo. A gente nunca tinha tido uma conversa depois que terminou a 'Rebelde', e foi ótimo. Vi que realmente tinha uma energia livre das duas partes. Ele não estava fugindo de conversar comigo, ele realmente estava aberto”, completou.

