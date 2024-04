Mani comemora aniversário do pai de Davi sem a presença do ex-namorado

Mani Reggo festejou o aniversário de Demerval Brito, pai de Davi Brito, na noite de terça-feira (23/4), marcando seus 54 anos. Enquanto rumores sobre sua relação com o vencedor do "BBB 24" circulavam, Mani compartilhou alguns momentos da celebração em família, embora Davi não estivesse presente nas fotos.

Por meio de seu perfil oficial no Instagram, Mani compartilhou imagens do aniversariante ao lado do bolo festivo, seguido por fotos dela reunida com parentes para celebrar a ocasião de forma íntima. A ausência de Davi na festividade, entretanto, não passou despercebida pelos seguidores do casal.

[Legenda]© Reprodução- Instagram

Segundo o jornalista Leo Dias, o pai de Davi teria expressado desaprovação em relação às atitudes de seu filho com Mani. Em meio a conflitos familiares, ele teria decidido mudar-se para viver com a cozinheira. Essa decisão teria sido motivada após Demerval testemunhar Davi acusando Mani de utilizar sua imagem para promoção pessoal.

Contudo, Raquel Brito, irmã do vencedor do BBB 24, negou a informação de que o pai de Davi tenha ido morar com Mani após o desentendimento público com seu filho. Segundo ela, a mudança ocorreu antes do conflito. "Desde o início da participação de Davi na casa, ele [o pai] já residia com ela [Mani]. Não foi algo decidido após a saída de Davi", esclareceu. No entanto, Raquel não forneceu detalhes sobre o motivo da saída de seu pai de sua própria residência.