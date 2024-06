Apresentadora engole "mosca" ao vivo e vira meme nas redes sociais, veja

Vanessa Welch, do telejornal Boston 25 News, provou que a mosca (ou cílio postiço?) não a impede de dar as notícias! Um vídeo que viralizou mostra a apresentadora americana engolindo algo que parece ser uma mosca enquanto apresentava o noticiário.

No vídeo, vemos um pontinho preto voando perto do olho de Vanessa antes de cair direto em sua boca. A âncora faz uma careta de nojo, mas logo engole o inseto e segue com a apresentação como se nada tivesse acontecido.

A internet, claro, não perdoou. A maioria dos internautas acredita que era mesmo uma mosca, mas alguns "detetives" online sugerem que o objeto misterioso poderia ser um cílio postiço que se descolou.

Seja mosca ou cílio, o que impressionou mesmo foi a profissionalismo de Vanessa. Engolir um inseto no meio de um noticiário ao vivo e continuar trabalhando sem se abalar não é para qualquer um!

Mas a internet não se contentou com a seriedade da situação. Memes e piadas sobre o caso já tomam conta das redes sociais. Alguns internautas brincam que Vanessa agora faz parte do "Clube dos Engolidoras de Moscas", enquanto outros questionam se ela realmente engoliu o inseto ou se cuspiu depois.

O que importa é que Vanessa provou que é uma verdadeira profissional, e que nem um inseto inconveniente a impede de fazer seu trabalho. E claro, deu a internet a oportunidade de se divertir com a situação.

