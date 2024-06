Investir em imóveis gerou fortunas para esses famosos! - A fama traz dinheiro e uma conta bancária gorda atrai muitas oportunidades, inclusive de negócio. Mas como as celebridades gastam suas fortunas? Claro que as estrelas se mimam com carros esportivos, joias e roupas de grife, mas elas investem boa parte dos seus patrimônios no setor imobiliário. Comprar imóveis de luxo com potencial de revenda é uma das estratégias dos famosos para ficarem ainda mais ricos. Algumas celebridades têm construído um império de forma discreta e pouca gente sabe. Na galeria, conheça as estrelas que faturam milhões investindo em imóveis!

© <p>Getty Images</p>