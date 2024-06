Taylor Swift defende Lady Gaga após rumores de gravidez

Taylor Swift saiu em defesa de Lady Gaga após as notícias que apontavam que a cantora estaria grávida.

Na origem dos rumores estiveram fotografias de paparazzi captadas durante o casamento da irmã de Gaga.

A intérprete de 'Bad Romance' negou entretanto a gravidez através de um vídeo que gravou no TikTok.

"Eu sou a inspiração. Não tenho inspiração, porque eu própria a sou. Quero dizer, tenho a certeza que alguém neste momento está no Pinterest escolhendo os adjetivos que me descrevem", ouve-se no áudio escolhido pela cantora.

Na gravação, Gaga faz ainda referência à letra da música 'Down Bad' do álbum 'The Tortured Poets Department' de Taylor Swift.

Não ficando indiferente à polêmica, Swift deixou o seguinte comentário: "Podemos todos concordar que é invasivo e irresponsável comentar o corpo de uma mulher? A Gaga não deve explicações a ninguém. Nenhuma mulher o deve".



© TikTok

