Polícia é chamada a casa de família de Lady Di por motivo inusitado

A casa de família da princesa Diana - a Althorp House - foi alvo de um acontecimento inusitado.

Conforme compartilhado nas redes sociais, um carro foi despejado em um dos terrenos da propriedade em plena luz do dia.

Foi destacado que a polícia foi informada do sucedido de maneira a descobrir o autor do despejo.

Vale lembrar que a Althorp House pertence à família Spencer há mais de 500 anos. Charles Spencer, irmão da princesa Diana, ficou responsável pela mesma depois da morte do pai, em 1992.

Unbelievably we had two cut up cars dumped in one of our fields off the A428 earlier today, most likely in broad daylight!

A very large vehicle must have been used. A lot of corresponding paperwork found with them. @NorthantsPolice informed

Conservation@althorp.com #realtrash pic.twitter.com/6i2w5eVUh2