Morre a atriz Ilva Niño, a Mina de 'Roque Santeiro'

A atriz brasileira Ilva Niño, que ficou famosa depois de interpretar o papel de Mina na novela 'Roque Santeiro', morreu esta quarta-feira (12), aos 89 anos, no Rio de Janeiro.

Ilva estava internada no Hospital Quali, em Ipanema, desde o dia 13 de maio, quando foi submetida a uma cirurgia cardíaca, revela o G1.

Já segundo o site Extra, a unidade de saúde lamentou a perda de Ilva, afirmando que "a morte aconteceu em decorrência de complicações respiratórias, digestivas e renais, culminando com a falência múltipla de órgãos".

Ainda não há informações sobre o velório e funeral da artista contudo, deverá ser aberto ao público.

A artista ficou famosa quando interpretou Mina, a empregada doméstica e confidente da viúva Porcina, personagem de Regina Duarte, na novela 'Roque Santeiro'.

A atriz teve uma vasta carreira na televisão, com mais de 30 novelas e várias participações em séries. Entre os seus principais trabalhos estão as produções 'Roque Santeiro', 'O Rei do Gado', 'Malhação', 'Cheias de Charme', entre outras.

Leia Também: Famosos que têm pais LGBTQ+ e quase ninguém sabe