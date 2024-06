Médico atualiza estado de saúde de Marrone após cirurgia de emergência

O cantor Marrone, da dupla com Bruno, passa bem após uma cirurgia de emergência realizada na tarde de segunda-feira (17) no Hospital dos Olhos de Goiânia.

Marrone foi diagnosticado com glaucoma em estágio avançado em ambos os olhos durante uma consulta de rotina. Diante da gravidade do quadro, o cantor precisou ser internado para o procedimento.

De acordo com uma nota divulgada pela assessoria de imprensa do cantor, a cirurgia foi um sucesso e o artista se recupera bem.

O médico responsável, Dr. Francisco E. Lima, orientou o afastamento de Marrone por 15 dias, para acompanhamento e avaliação pós-operatória.

Apesar da ausência de Marrone, a agenda da dupla não será afetada. Bruno seguirá cumprindo os shows marcados para o período.

Veja a nota na íntegra:

"Nesta segunda-feira, 17/06/2024, Marrone, dupla com Bruno, passou por um procedimento cirúrgico de urgência. O cantor foi diagnosticado com estágio avançado de glaucoma em ambos os olhos. Em uma consulta de rotina, os médicos Dr. José Beniz Neto e Dr. Francisco E. Lima identificaram a gravidade do quadro. Marrone foi internado no hospital CBCO - Hospital de Olhos, onde foi operado e passa bem. O médico responsável pelo procedimento é o cirurgião Dr. Francisco E. Lima, que pediu o afastamento do cantor nos próximos 15 dias, quando passará por nova avaliação. Nenhum show será cancelado, Bruno seguirá cumprindo a agenda da dupla."

Vale lembrar que, no final de 2023, Bruno já havia se apresentado sozinho enquanto Marrone se recuperava de problemas urinários.

