Com doença incurável, Céline Dion brilha na première do seu documentário

Em uma rara aparição pública, Céline Dion, aos 56 anos, iluminou a noite de segunda-feira (17) na première de seu documentário "I Am: Céline Dion", em Nova York. Acompanhada de seu filho mais velho, René-Charles "RC" Angelil, de 23 anos, a cantora canadense emocionou a todos os presentes.

Para a ocasião especial, Céline optou por um elegante conjunto branco composto por uma saia longa e camisa social, radiando beleza e força. Além de René-Charles, a artista também é mãe dos gêmeos Nelson e Eddy, de 13 anos, frutos de seu casamento com o saudoso músico e empresário René Angélil, que faleceu em 2016 aos 73 anos, vítima de complicações de um câncer de garganta.

O evento de lançamento do documentário aconteceu no Alice Tully Hall, em Nova York. "I Am: Céline Dion" chega ao Prime Video no dia 25 de junho e promete ser uma jornada emocionante e profunda pela vida e carreira da artista.

No projeto, Céline se abre sobre sua luta contra uma condição neurológica rara chamada síndrome da pessoa rígida (SPR), compartilhando com o público uma visão crua e autêntica de sua rotina com a doença. O documentário promete ser um relato inspirador sobre resiliência, superação e a busca pela felicidade diante dos desafios da vida.

