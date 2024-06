Katy Perry está de volta; novo visual deixa fãs em 'choque'

Após um hiato de dois anos desde o lançamento de seu último álbum, "Smile", em 2020, Katy Perry está de volta à música com um novo visual e um single empoderador. A cantora surpreendeu seus fãs nas redes sociais ao revelar um look morena, futurista e sensual, que acompanha o lançamento de sua nova música, "Woman's World", que chega às plataformas digitais no dia 11 de julho.

A mudança de visual de Katy Perry foi recebida com entusiasmo pelos fãs. A artista apostou em uma transformação radical, assumindo tons mais escuros e um corte moderno.

WOMAN’S WORLD

SONG JULY 11

VIDEO JULY 12

PRE-SAVE + PRE-ORDER

GET READY TO POP OFF https://t.co/ecwNHEaVqu pic.twitter.com/WGbJSTjfxl — KATY PERRY (@katyperry) June 17, 2024

