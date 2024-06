Ator de 'Piratas do Caribe' morre após ataque de tubarão

Um surfista e ator que participou do filme 'Piratas do Caribe' morreu este fim de semana, aos 49 anos. Tamayo Perry foi atacado por um tubarão perto de Oahu, no Hawaii, este fim de semana.

De acordo com a Sky News, o incidente foi relatado por uma pessoa que ligou para os serviços de emergência comunicando que um homem estaria sendo atacado por um tubarão.

As equipes de resgate ainda conseguiram trazer Tamayo Perry para a costa mas o ator não resistiu aos ferimentos. A morte acabou sendo declarada no local.

Tamayo Perry em 'Piratas das Caraíbas'© Peter Mountain/©Walt Disney Pictures/Everett/Alamy

