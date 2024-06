Céline Dion revela que está perdendo a capacidade de andar

Em seu novo documentário, "I Am Céline Dion", que estreia hoje, 25 de junho, a cantora canadense revela as dificuldades que enfrenta devido à Síndrome da Pessoa Rígida, uma doença rara e incurável que a diagnosticou em 2022.

Em um momento comovente, Céline, hoje com 56 anos, confessa entre lágrimas: "Ano passado, cheguei ao ponto em que não conseguia mais andar. Perdia o equilíbrio, sentia muita dor. E ainda não consigo usar minha voz. Sinto muita falta da música, mas também das pessoas, sinto falta delas."

A doença causou paralisia parcial na cantora, obrigando-a a se afastar dos palcos. Apesar dos desafios, Céline se mantém forte e resiliente, buscando apoio em seus fãs.

"Eu precisava que eles soubessem sobre minha condição", disse ela em entrevista ao E! News na pré-estreia do documentário, disponível no Amazon Prime Video. "Não se trata de escolher o que você tem, mas sim de lidar com o que está acontecendo. Espero que minha história dê força a outras pessoas para que elas também possam se abrir e falar sobre suas dificuldades. Todos nós somos valiosos, e eu sou grata por tudo que tenho."

O documentário pode ser visto no streaming Prime Vídeo.

