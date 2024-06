Igor Viana diz que usaria dinheiro de doação com prostitutas

Após circular nas redes sociais um áudio atribuído a Igor Viana, que foi acusado de debochar da própria filha, de 2 anos, que tem paralisia cerebral, o influenciador decidiu comentar sobre a polêmica envolvendo algumas doações que recebeu para ajudar a criança. O rapaz, que é investigado pela Polícia, teria dito que tem vontade de 'largar' a criança em um orfanato e a chamou de 'chata'.

Agora, de acordo com mensagens divulgadas pelo Jornal Anhanguera, Igor teria assumido ter mentido para se beneficiar do problema de saúde da menina e afirmou que usaria o dinheiro para contratar garotas de programa. “E eu vou usar toda a grana para comer prostitutas no nortão”.

A publicação mostrou que o rapaz pediu ajuda na internet para comprar uma cadeira adaptada para a criança no valor de R$ 11 mil, mas que depois voltou e disse ter sido vítima de um golpe.

Porém, mais tarde Igor contou que, na verdade, usou o valor doado para comprar outra coisa: “Quem não tem filho deficiente para explorar, tem que trabalhar. Comprei o carro com o dinheiro do carrinho da Soso [como a menina é carinhosamente chamada pelos seguidores]”, afirmou ele.

Questionado, o influenciador contou o motivo pelo qual mentiu aos seguidores: “Porque o engajamento não vem com a verdade. A verdade não engaja, a verdade não vende”, declarou.

Vale lembrar que após o vazamento do primeiro áudio do influenciador, o Conselho Tutelar de Anápolis, em Goiás, decidiu tirar temporariamente a guarda da filha de dois anos do influenciador digital Igor Viana e de sua mulher Ana Vitória Alves dos Santos, após denúncias de maus tratos e a divulgação dos áudios em que o homem reclama e debocha da filha.

