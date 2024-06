Igor Viana perde guarda de filha de 2 anos com paralisia cerebral

O Conselho Tutelar de Anápolis, em Goiás, decidiu tirar temporariamente a guarda da filha de dois anos do influenciador digital Igor Viana e de sua mulher Ana Vitória Alves dos Santos, após denúncias de maus tratos e divulgação de áudios em que o homem reclama e debocha da filha.

Segundo a polícia, o casal está separado e a criança morava com o pai. No entanto, com a repercussão das declarações do influenciador, a criança está com a avó materna. A decisão final sobre a guarda caberá à Justiça.

Leia Também: Igor Viana fala em 'largar' a filha com paralisia em orfanato

Igor é investigado por suspeita de praticar maus tratos contra a criança, além de estelionato, desvio de proventos de pessoa com deficiência e exposição vexatória da criança. Ana Vitória também está sendo investigada pela Polícia Civil. Ambos negam os crimes.

Ainda segundo a polícia, a principal fonte de renda do casal são doações feitas à filha, alvo de campanha nas redes sociais.

Em um dos áudios vazados, Igor se defendeu das acusações: "Minha filha não tem Pix, então, se eles (os doadores) foram trouxas, a culpa não é minha. Eu não sou obrigado a usar o dinheiro que eles mandam especificamente com a minha filha. Eu também tenho necessidades a serem supridas. Também sou um ser humano", afirmou.

A defesa de Ana Vitória divulgou nota em que defende a inocência de sua cliente e afirma que não pode dar detalhes sobre o caso.