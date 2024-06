Justiça determina que Amado Batista pague pensão de 10 mil à ex-namorada

O Tribunal de Justiça do Tocantins determinou que Amado Batista, 73 anos, pague uma pensão mensal de R$ 10 mil para sua ex-namorada, Layza Bittencourt, de 23 anos. De acordo com o site UOL, Layza entrou na Justiça alegando que precisou abandonar sua carreira durante o namoro. Eles mantiveram um relacionamento entre 2019 e 2023, chegando a morar juntos nesse período.



O namoro terminou no final de 2023, e, apesar de não terem filhos, Layza buscou o reconhecimento da união estável e solicitou a fixação de alimentos provisórios e compensatórios.

Layza afirmou que deixou sua carreira devido ao estilo de vida luxuoso proporcionado por Amado Batista, que lhe dava uma mesada de R$ 10 mil durante o namoro. Ela alegou ter abandonado a carreira profissional para se dedicar às empresas do artista e ter se mudado para Goiânia. No processo, a ex-namorada mencionou que Batista possui uma fortuna estimada em R$ 800 milhões, enquanto ela não teria condições de se sustentar. Em decisão de março deste ano, a Justiça do Tocantins considerou que Layza precisava dos alimentos pleiteados para atender às suas despesas básicas. A defesa de Amado Batista recorreu, alegando que eles só moraram juntos a partir de 2022 e que a mesada começou a ser paga naquele mesmo ano. Além disso, após o término, Batista disponibilizou um apartamento para Layza e manteve a ajuda financeira.

A 2ª instância da Justiça do Tocantins manteve a pensão de R$ 10 mil estipulada em 1ª instância, mas reduziu o prazo para o pagamento. O valor deve ser pago enquanto Layza não concluir a faculdade de medicina veterinária, em um prazo máximo de três anos, já que ela iniciou a graduação durante o namoro. A decisão foi publicada em 21 de junho. A defesa de Layza declarou que não vai recorrer da decisão, enquanto a defesa de Amado Batista ainda pode recorrer a outra instância caso o cantor não queira pagar a pensão.

