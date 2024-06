Fisiculturista de 22 anos é encontrado morto em cabana na BA

Um jovem fisiculturista de 22 anos foi encontrado morto com marcas de tiro na manhã de ontem (29), no estacionamento de uma cabana de praia em Porto Seguro, Bahia.

O corpo de Salomão de Moura Ribeiro estava enrolado em um lençol ao lado de sua motocicleta. Segundo a Polícia Civil da Bahia, o atleta foi alvejado por pelo menos cinco tiros e não resistiu aos ferimentos. A polícia acredita que Salomão foi morto na noite de sexta-feira (28), na Praça do Trabalhador, no bairro Mercado do Povo. Agentes da Polícia Militar encontraram estojos de munição no local, sugerindo que o corpo foi abandonado no estacionamento do resort Beach Club Paradiso após o crime.

A namorada de Salomão lamentou a morte do atleta nas redes sociais, expressando sua dor e incredulidade. "Alguém atirou nele hoje, nem levaram a moto, não sei o que tá acontecendo", escreveu.



A Polícia Civil da Bahia está realizando diligências para esclarecer as circunstâncias, autoria e motivação do crime. Investigadores procuram por testemunhas e imagens de câmeras de segurança que possam auxiliar na investigação. Até o momento, ninguém foi preso, e Salomão não tinha passagem pela polícia.