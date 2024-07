Detran-GO repudia vídeo de filho de Gusttavo Lima dirigindo aos 7 anos

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) emitiu uma nota de repúdio em relação ao vídeo que mostra o filho de 7 anos do cantor Gusttavo Lima e da modelo Andressa Suita dirigindo um carro, acompanhado por seu irmão mais novo. O presidente do órgão, Delegado Waldir, declarou que solicitou à Polícia Civil a investigação das ações dos pais.

De acordo com Waldir, tais atitudes de figuras públicas podem incentivar comportamentos semelhantes na população, o que representa um sério risco de acidentes tanto em vias públicas quanto privadas.

No vídeo compartilhado pela modelo nas redes sociais, Gabriel, de 7 anos, é visto dirigindo o carro em uma propriedade privada, enquanto seu irmão, Samuel, está no banco do passageiro. Durante o "passeio", o mais novo chega a ficar de pé no assento e colocar a cabeça para fora do teto solar. Andressa legendou a publicação de forma descontraída: "7 ou 18 anos?".

