Galvão revela causa de desavença com Neymar: "Fez bobagens"

Nesta segunda-feira (1º), Galvão Bueno participou do 'Roda Viva', da TV Cultura, onde, entre muitos assuntos, comentou sobre o relacionamento com Neymar. O narrador aproveitou o momento para reforçar que as críticas ao jogador da Seleção Brasileira e a outros atletas ficam apenas dentro de campo.

Mylena Ciribelli perguntou o que aconteceu entre Galvão e Neymar para que o relacionamento deles tenha desandado. O narrador disparou: “Desandou? Ele nunca fez postagem nenhuma, eu nunca fiz postagem nenhuma. A situação do Neymar é assim: um jogador fora da curva, um craque excepcional. As pessoas falam muito sobre a vida dele, das festas, mas ninguém nunca ouviu uma palavra minha sobre [esse assunto]”, garantiu.

O narrador também falou de interferências na vida pessoal: “Eu não admito que alguém interfira na minha [vida]. Falar do Neymar sempre foi em campo. Em alguns momentos, dentro de campo, ele se perdeu um pouco. Perdeu o controle, fez algumas bobagens, tomou algumas atitudes. Ele pode não ter gostado”, opinou.

Galvão ainda falou da vontade de ver Neymar jogar novamente: “Nos encontramos várias vezes, mas talvez não se sinta bem perto de mim. Não tenho absolutamente nada contra o Neymar, torço muito por ele, e torço muito. Agora, depois dessa contusão muito séria, que tenha um grande retorno, que possa estar na próxima Copa do Mundo”, comentou e finalizou: "Mas que tenha um pouco mais de tranquilidade dentro de campo. A vida dele, é dele, gente. Ninguém tem absolutamente nada a ver com isso", disse.

Leia Também: Arthur Aguiar detona Maíra Cardi após fala polêmica da filha