Arthur Aguiar detona Maíra Cardi após fala polêmica da filha

Nesta segunda-feira (1º), o ator Arthur Aguiar decidiu se pronunciar sobre a polêmica envolvendo a filha dele Sophia, de 5 anos, que surgiu em um vídeo chamando o cozinheiro do pai de 'pobre'. Nas imagens, a garotinha diz, em tom de deboche, que o celular do homem que trabalha na casa do pai é "velho e de pobre", por não ser um iPhone.

Após a repercussão do vídeo, Arthur decidiu pedir desculpas ao cozinheiro e as pessoas que se sentiram ofendidas com o vídeo. Porém, a mãe da criança, a ex-BBB Maíra Cardi, comentou o caso e culpou o ex-marido pela fala de Sophia, afirmando que a menina quase sempre "volta diferente" depois de passar algum período na casa do pai, de quem se separou em outubro de 2022.

Arthur Aguiar, no entanto, se revoltou com Maíra e a detonou no Instagram: “Não vou ficar calado, não. Vamos falar, já que vocês querem que eu fale, vou falar. De fato, quando minha filha vem aqui na minha casa, ela volta pra casa da mãe dela bem diferente. Porque quando ela chega aqui, rapaz, é complicado. Ela, de fato, volta bem diferente, mais calma, mais educada, falando coisas que ela não falava. Estou há muito tempo calado e está difícil ficar calado”, disse ele.

E continuou “Ela nunca falou isso na minha casa e isso é uma coisa que ela não aprendeu aqui em casa. Aqui, não falo sobre dinheiro, ostentação, para minha filha não tem essa diferenciação do quanto é mais caro ou quanto não é, a gente não fala sobre isso. Isso, com certeza, não é algo que minha filha ouviu ou aprendeu na minha casa e, obviamente, sou totalmente contra”, garantiu.

O ator também explicou o motivo de não ter chamado a atenção da criança: “Não repreendi [na hora] porque não estava comigo naquele momento. Eu não vi ela (sic) falando isso, se eu tivesse visto, ela teria sido repreendida, independente se foi gravado ou se não foi”, comentou.

Depois, Arthur voltou a detonar Maíra Cardi: “Outro ponto: foi falado que minha filha fica menos tempo comigo e, de fato, ela fica menos tempo comigo. Minha filha aprendeu isso na minha casa? Será? Acho que não, hein. Outro ponto engraçado é que não recebi nenhuma mensagem perguntando o que tinha acontecido. Óbvio que não recebi, porque é muito melhor jogar na internet. Faz mais sentido. Eu não consigo entender, nunca vou entender isso. Por que as coisas não são resolvidas ou perguntadas no privado, tem que ser na internet. Vou morrer e não vou entender. Falo com 100% de certeza: minha filha não aprendeu isso na minha casa, não aprendeu isso comigo. Mas você vão falar ‘mas ela tava com você, tava na sua casa’. Sim, ela tava comigo, ela tinha acabado de chegar, tinha horas que ela tinha chegado aqui em casa. Então, assim, ela não aprendeu isso aqui, agora, vamos combinar, é uma coisa que ela já trouxe”, disparou.

Maíra não falou mais sobre o assunto após o vídeo do ator com críticas contra ela.

