Presente errado? William revela gafe no início do namoro com Kate

O Príncipe William revelou, em entrevista ao podcast do ex-jogador Peter Crouch, que cometeu um erro engraçado no início do relacionamento com Kate Middleton. Ele presenteou a futura esposa com um par de binóculos, algo que ela "nunca o deixou esquecer".

William, conhecido por seus presentes luxuosos como brincos de Cartier e joias com pedras preciosas, confessou que nem sempre acerta na escolha. "Honestamente, não sei por que comprei binóculos para ela. Parecia uma boa ideia na época", disse ele.

A gafe, segundo William, aconteceu no início do namoro e, pelo visto, não agradou Kate. "Isso selou o acordo", brincou o príncipe.

Apesar do erro, Kate parece ter se saído melhor nas escolhas de presentes. No aniversário de 37 anos de William, em 2019, ela o surpreendeu com um álbum de recortes cheio de fotos de família e dos filhos.

A iniciativa partiu das crianças, que, junto com a mãe, compilaram desenhos, colagens e gravuras, criando um presente único e sentimental. A surpresa foi um sucesso e, segundo fontes, William ficou muito emocionado.

Leia Também: Pais de Kate Middleton aparecem pela 1ª vez desde o diagnóstico de câncer