Filho do cantor Zé Vaqueiro e Ingra Soares morre aos 11 meses

Arthur, o terceiro filho de Zé Vaqueiro e sua esposa, Ingra Soares, faleceu aos 11 meses de idade. O casal anunciou a triste notícia na madrugada desta terça-feira (9) através de seus Stories no Instagram. Arthur nasceu com uma malformação congênita causada pela síndrome da trissomia do cromossomo 13, também conhecida como síndrome de Patau.

"Deus sabe de todas as coisas e decidiu que era hora do nosso Arthur se juntar a Ele e descansar. Agradecemos do fundo de nossos corações o amor e as orações que nosso menino recebeu enquanto esteve entre nós. Ingra e José Jacson", dizia o comunicado.

© Instagram

Arthur esteve internado na UTI de um hospital em Fortaleza (CE) desde o nascimento, no dia 23 de julho, até 16 de maio, quando foi para casa pela primeira vez. No dia seguinte (17), Ingra compartilhou que ele havia retornado à UTI após sofrer uma parada cardíaca.

"Hoje o Arthur teve uma parada cardíaca e já estamos com ele hospitalizado novamente na UTI. Uma síndrome cruel. Nos ajude, Deus", desabafou Ingra ao falar sobre a piora no estado de saúde do filho.

Zé Vaqueiro também pediu orações para Arthur. "A Deus peço muita paciência, força e sabedoria. Não é fácil tudo isso que estamos passando. Não é mesmo!", explicou. "Mas eu creio que Deus está no controle. Sei que tem muita gente orando, e assim como nós ficou feliz com a notícia da alta dele ontem", continuou o cantor.

Recentemente, Ingra falou de forma sincera sobre a condição de saúde do filho. Quando questionada por uma internauta se ela acreditava que Arthur teria chegado tão longe se estivesse na saúde pública, ela respondeu: "Sinceramente? Não. Eu acredito 100% que nosso filho só está vivo primeiramente pelas graças de Deus, e segundo por nossas condições. São muitos gastos, todos os dias".

Além do pequeno Arthur, Zé Vaqueiro e Ingra também são pais de Daniel, de três anos. Ingra também é mãe da adolescente Nicolly, fruto de um relacionamento anterior.

