Dakota Johnson visita o 'pai' Antonio Banderas na Espanha; veja

O ator Antonio Banderas encantou seus seguidores nas redes sociais nesta semana ao compartilhar fotos de um reencontro emocionante com sua "filhona", a atriz Dakota Johnson. O encontro aconteceu em Málaga, cidade natal do astro espanhol, onde reside atualmente e comanda uma companhia teatral.

Dakota, que tem 33 anos, visitou o pai na Espanha e os registros do encontro rapidamente viralizaram na internet. Entre as fotos publicadas por Banderas, uma das que mais chamou a atenção foi a do ator ao lado da filha no restaurante Atrezzo, um dos muitos da sua propriedade na cidade. Há também imagens de Dakota na companhia teatral, demonstrando o apoio ao trabalho do pai.

[Legenda]© Reprodução- Instagram

Na legenda da foto no restaurante, Banderas escreveu simplesmente "Felicidade: Dakota em Málaga", expressando a alegria do momento com a filha. A publicação emocionou os fãs do ator e da atriz, que acompanham a relação próxima e afetuosa entre os dois, mesmo após o fim do casamento de Banderas com Melanie Griffith, mãe de Dakota, em 2015.

Dakota Johnson é filha dos atores Melanie Griffith e Don Johnson. Ela tem uma ligação familiar forte com o ator Antonio Banderas, que foi casado com sua mãe, Melanie Griffith, de 1996 a 2015.

Dakota sempre fez questão de ressaltar a importância de Banderas em sua vida, mesmo não sendo seu pai biológico. "Venho de uma família com muitos casamentos e tive muita sorte. Ganhei um pai de brinde. Com o tempo, percebi que ele é na verdade uma das pessoas mais influentes de toda a minha vida", disse a artista em 2019, durante o Hollywood Film Awards, ao entregar um prêmio ao ator por sua performance em "Dor e Glória".

