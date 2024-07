Príncipe William deixa mensagem de apoio à seleção inglesa

O príncipe William tem mostrado seu apoio à seleção inglesa, o que não foi exceção no último jogo do Campeonato Europeu de 2024. O filho mais velho do rei Charles III compartilhou palavras de encorajamento nas redes sociais no sábado, 13 de julho, véspera da final entre Inglaterra e Espanha.

"Estamos muito orgulhosos de todos, Inglaterra. É apenas mais um passo para concluir o trabalho. Vamos lá e mostrem ao mundo do que somos capazes. Nós acreditamos", afirmou William na mensagem.

We are so proud of you all @england, just one last push to finish the job! Go out there and show the world what you’re made of. We believe. W. https://t.co/6m96U6Av2i