Mingau passa por nova cirurgia dez meses após ser baleado na cabeça

Dez meses após sofrer um atentado à bala que o deixou internado em estado grave, Mingau, o baixista da banda Ultraje a Rigor deu mais um passo importante em sua jornada de recuperação. No último sábado (13), ele passou por uma cirurgia de cranioplastia no Hospital São Luiz, em São Paulo, para reconstruir parte do crânio.

O procedimento, que durou cerca de cinco horas, foi considerado um sucesso pela equipe médica liderada pelo neurocirurgião Hugo Sterman Neto. "A técnica que utilizamos é individualizada. Em um molde com a impressão negativa da falha, colocamos o PMMA (polimetilmetacrilato), que é um acrílico. Após secar, fixamos a placa com parafusos de titânio", disse o médico em nota divulgada pela equipe do músico.

Segundo a assessoria do músico, Mingau se encontra em bom estado de saúde e a expectativa é que ele receba alta hospitalar em até três semanas.

