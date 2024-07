Charles é obrigado a alterar viagem devido a tratamentos contra o câncer

Charles III e Camilla já têm sua agenda definida para outubro deste ano. Segundo comunicado do palácio, os reis realizarão uma turnê real pela Austrália e Samoa, incluindo a participação em um evento da Commonwealth.

Durante a viagem, os soberanos visitarão diversas localidades na Austrália e em Nova Gales do Sul. No entanto, ao contrário do planejado inicialmente, eles não visitarão a Nova Zelândia. A decisão foi tomada após consulta à equipe médica que acompanha Charles III em seu tratamento contra o câncer.

Para garantir sua recuperação, o programa da turnê foi reduzido, conforme confirmado pela Casa Real inglesa. "Após consulta com os primeiros-ministros da Austrália e da Nova Zelândia, devido a restrições de tempo e logística, foi decidido limitar a visita apenas a Samoa e à Austrália", destacou o comunicado do palácio.

É importante lembrar que Sua Majestade tornou público seu diagnóstico de câncer em fevereiro deste ano.

Leia Também: Harry recebe mensagem de avião polêmica sobre a mãe, Lady Di