Christina Sandera, namorada de Clint Eastwood, morre aos 61 anos

Christina Sandera, namorada de Clint Eastwood, faleceu aos 61 anos. O ator e diretor, de 94 anos, confirmou a notícia e prestou uma homenagem à companheira de 10 anos.

"Christina era uma mulher adorável e atenciosa. Sentirei muito a sua falta", disse Clint Eastwood, em declaração ao The Hollywood Reporter nesta quarta-feira, 17 de julho.

O casal se conheceu quando Christina trabalhava como recepcionista no Mission Ranch Hotel and Restaurant, propriedade de Clint Eastwood, na Califórnia, conforme lembra o E! News. Eles começaram a namorar em 2014, um ano após Clint ter se divorciado de Dina Eastwood, com quem foi casado por 17 anos e tem uma filha, Morgan Eastwood, de 27 anos.

Clint Eastwood também é pai de Laurie Murray, de 70 anos, Kimber Lynn Eastwood, de 60, Kyle Eastwood, de 56, Alison Eastwood, de 52, Scott Eastwood, de 38, Kathryn Eastwood, de 36, e Francesca Eastwood, de 30.

