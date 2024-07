Com câncer, cantora gospel Camila Campos chora ao conseguir sentar; vídeo

Camila Campos, de 29 anos, não conseguiu conter as lágrimas na sexta-feira (26) ao finalmente conseguir se sentar. A cantora gospel, que foi diagnosticada com câncer nos últimos estágios de sua gravidez, compartilhou nas redes sociais um vídeo emocionante em que aparece chorando no hospital ao lado do marido, o jogador de futebol Léo Zagueiro, ídolo do Cruzeiro.

Os seguidores de Camila se comoveram com sua conquista. "A cada dia comemoraremos uma vitória! Obrigada, Deus!!!", declarou um. "Quanta emoção, obrigada, Senhor!", disse outro. "Que linda, estamos celebrando com vocês cada vitória e declarando o milagre completo. Temos um Pai que nos sustenta mesmo nos dias mais difíceis. Ele nos abraça e caminha conosco", acrescentou mais um seguidor.

Nascimento da filha

Sofia, segunda filha de Camila e Léo, nasceu ontem, apenas algumas horas depois da artista revelar nas redes sociais que o câncer de mama havia se espalhado para os ossos. Nesta manhã, a cantora compartilhou um relato sobre o parto.

"São tantas emoções, uma mistura de alegria com expectativa, esperança e medo. Devagarzinho, a gente vai organizando as emoções. Ficamos surpresos e muito felizes com o carinho e o amor de tantas pessoas que estavam lá para nos abençoar, orar e apoiar", começou Camila. "Grandes amigos, enfermeiros, copeiras, médicos e funcionários, praticamente todo o hospital, proclamaram palavras de vida para Sofia e para mim", concluiu.