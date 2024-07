Natalie Portman em dia de compras com a filha; veja

Natalie Portman não conseguiu escapar às lentes dos paparazzi quando saiu com sua filha Amalia, de sete anos, na quarta-feira, 24 de julho, em Los Angeles.

A atriz, de 43 anos, foi flagrada durante uma ida às compras com a menina, e as fotos logo foram destacadas por diversos meios da imprensa internacional e nas redes sociais.

Com um look casual, Natalie foi vista carregando as compras enquanto caminhava com a filha.

July 24: Natalie Portman goes on a shopping spree with her daughter Amalia in Los Angeles. pic.twitter.com/SSqCyPdvWQ — Natalie Portman Updates (@nportmanonline) July 24, 2024

Vale lembrar que Natalie Portman, que se divorciou de Benjamin Millepied em março, também é mãe de Aleph, de 13 anos.

Natalie e Benjamin estiveram casados por 11 anos e se separaram em julho do ano passado. O divórcio foi finalizado oito meses depois.

