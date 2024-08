Silvio Santos volta a ser internado em São Paulo

O apresentador Silvio Santos, de 93 anos, foi novamente internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta quinta-feira, dia 1º. No mês passado, ele já havia passado alguns dias no hospital após ser diagnosticado com H1N1. Segundo sua assessoria de imprensa, a nova internação é para a realização de exames. O Hospital Albert Einstein ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

A assessoria de imprensa explicou que Silvio Santos "está bem e retornou ao hospital para realizar exames de imagem, pois, embora os raios-X possam ser feitos em casa, os exames de imagem exigem a infraestrutura hospitalar". Cerca de duas semanas atrás, o SBT informou que o apresentador foi internado devido a um quadro de H1N1. A apresentadora Michelle Barros leu a nota ao vivo. Silvio Santos recebeu alta em 20 de julho após tratamento para a doença.