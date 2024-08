Famosos que foram dados como mortos e chocaram os fãs! - As fake news estão por toda a parte e é preciso ter cuidado com esse tipo de conteúdo, que costuma viralizar, quanto mais gente acreditar e compartilhar. E figuras públicas costumam ser os principais alvos de notícias bizarras sem fundamento, especialmente, quando essas celebridades são associadas a mortes. Quem nunca ouviu falar de um famoso que faleceu e, na verdade, era uma grande mentira? No caso de Mariana Rios, a atriz não foi 'morta', mas foi alvo de previsão mórbida de vidente que preocupou os fãs. No dia 27 de julho de 2024, a também cantora falou sobre o susto que tomou de que poderia morrer no futuro de um acidente automotivo. "Nesse momento, estou na fazenda longe dos meus amigos e da minha família e comecei a receber muitas mensagens de todos super preocupados", contou a artista nas redes sociais. Em uma publicação feita por Chaline Grazik, conhecida como Vidente das Estrelas, disse que teve uma visão em que Mariana falecia e pedia orações para evitar o incidente. "Isso me trouxe o seguinte pensamento: se você não tem algo de bom a dizer, algo que vai acrescentar, tornar o dia mais feliz ou mexer positivamente com a emoção do outro, então se cale. Suas palavras podem gerar uma preocupação desnecessária sobre a qual a pessoa não tem controle", desabafou Mariana. Mais vivos do que nunca, relembre as personalidades que já foram equivocadamente declaradas como mortas. Clique na galeria!

© <p>AgNews/Leo Franco</p>