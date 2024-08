Blake Lively usa vestido de Britney Spears (com mais de 20 anos)

Nas últimas semanas, Blake Lively tem se dedicado à divulgação de seu novo filme, "Isto Acaba Aqui" (originalmente "It Ends With Us"), baseado no livro de Colleen Hoover.

Na terça-feira, 6 de agosto, a atriz surpreendeu ao comparecer à estreia da produção em Nova Iorque usando um vestido que Britney Spears havia usado há 22 anos. O modelo é da Versace, da coleção primavera/verão 2002.

Blake expressou sua admiração a Britney em um post no Instagram: "Britney, nós, millennials, todos temos uma história de como você nos fez brilhar e nos inspirou com sua força, alegria e dedicação imensa."

Ela continuou: "Obrigada pelo seu exemplo e pelo seu papel em encorajar as mulheres a contar suas próprias histórias."

Veja as imagens do visual na galeria.

