Zilu se posiciona após Zezé falar que 'mulher feia merece ser traída'

Zilu Camargo, de 66 anos, utilizou mais uma vez seu podcast para criticar o ex-marido, Zezé Di Camargo, de 61 anos. O casal, que esteve junto de 1982 a 2014, passou por um divórcio conturbado marcado por declarações polêmicas. Em uma entrevista de rádio no ano da separação, Zezé afirmou que "mulher feia merece ser traída", uma declaração que deixou Zilu profundamente abalada, especialmente diante dos rumores, posteriormente confirmados, de que ele havia sido infiel.

"Me senti muito mal. No primeiro momento, fiquei bem abalada. Depois de um tempo, me olhei no espelho e disse: 'Quem é ele para falar de mulher feia e bonita?'. Porque eu me acho bonita, me acho forte e autossuficiente para ir atrás daquilo que eu quero ser e preciso ser. Foi assim que eu me superei e hoje estou aqui", relatou Zilu durante uma conversa com a mentora Thaissa Martins no podcast "Café com Respostas".

Em junho de 2024, Zilu também respondeu a outra declaração de Zezé, feita em novembro de 2023, onde ele disse se arrepender de ter casado jovem e que só oficializou a união porque Zilu estava grávida. Em seu podcast no YouTube, Zilu expressou sua decepção com essa fala do ex-marido.

"Eu tenho pena por ele ter falado essa frase. Pela filha dele, porque não é verdade. Ele sabe. Eu sei, a família sabe. Ele pode ter falado isso, mas a verdade, nós sabemos", afirmou Zilu. "Namorei três anos, noivei e me preparei para casar. A gente ia casar em agosto, antecipamos porque eu engravidei. Foi simplesmente isso. Essa é a verdade. É a minha verdade, a dele, e a da nossa família", completou.

O divórcio de Zilu e Zezé Di Camargo em 2014 foi cercado por rumores de traição e disputas pelo patrimônio, após 32 anos de casamento. Zilu compartilhou que a separação foi extremamente dolorosa e que ela se sentiu traída e desiludida.

Leia Também: Joana Sanz faz post 'feliz' com Dani Alves cozinhando em ilha na Espanha