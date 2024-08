Incêndio em casa de Marc Anthony ('ex' de Jennifer Lopez)

Na manhã de quinta-feira, um incêndio atingiu a casa de Marc Anthony, ex-marido de Jennifer Lopez, na República Dominicana.

De acordo com a revista Hola!, que conversou com a equipe do artista, nem Marc Anthony nem sua família estavam presentes no momento do incidente. Felizmente, não houve vítimas ou feridos.

Imagens da casa em chamas já estão circulando nas redes sociais. Veja nas publicações abaixo.

Un voraz incendio arrasó con "El Oasis", la lujosa residencia del cantante Marc Anthony en la República Dominicana. Las llamas devoraron por completo la impresionante mansión, dejando solo escombros en su lugar. Este desafortunado suceso ha generado gran conmoción y preocupación… pic.twitter.com/NBA1g2N2aj — Gonzalo Hermosillo (@Hermosillog) August 8, 2024

Se incendia Villa de @MarcAnthony en La Romana Casa De Campo investigamos para mas detalles pic.twitter.com/zxB744hSEd — Giovanni Medina (@Giovann49715467) August 8, 2024

Vale lembrar que Marc Anthony atualmente é casado com Nadia Ferreira, com quem tem um filho nascido em junho do ano passado.

O músico também é pai de Arianna Muñiz, de seu relacionamento com Debbie Rosado. Além disso, ele adotou Alex, filho mais velho de Debbie. Do casamento seguinte com Dayanara Torres, nasceram Cristian e Ryan. E, do relacionamento com Jennifer Lopez, nasceram os gêmeos Emme e Max.

