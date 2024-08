Emma Bunton mostra rara fotografia do filho em dia especial

Emma Bunton fez uma rara homenagem ao filho Beau, que completou 17 anos no último sábado, 10 de agosto. Conhecida por sua discrição em relação à vida pessoal, a ex-Spice Girl decidiu compartilhar com o público uma foto do jovem, surpreendendo seus seguidores.

Embora geralmente evite expor seus filhos nas redes sociais, Emma escolheu esta data especial para celebrar publicamente. Na legenda das fotos, ela expressou seu carinho e orgulho: "Feliz 17º aniversário, Beau. Você é a luz das nossas vidas e nos faz rir todos os dias. Amamos muito você e estamos orgulhosos do jovem que você está se tornando."

Além de Beau, Emma Bunton é também mãe de Tate, de 13 anos, e divide ambos os filhos com o marido Jade Jones.

Leia Também: Sharon Stone e filhos são fotografados em rara saída pública juntos