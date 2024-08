Porque é que Harry pode deixar a barba crescer e William não?

O príncipe William surgiu em um vídeo no qual apareceu ao lado da mulher, a princesa Kate, dando os parabéns aos atletas britânicos que participaram nos Jogos Olímpicos de Paris.

O herdeiro ao trono mostrou-se descontraído e com barba, ao contrário do que acontece habitualmente.

De uma outra perspectiva, este é um visual que o príncipe Harry, irmão mais novo, manteve ao longo dos anos.

Mas porque é que existe esta diferença entre os filhos de Charles III?

Segundo Harry revelou na sua autobiografia, 'Na Sombra', ele teve de pedir permissão à rainha Elizabeth para deixar crescer a barba.

"Depois do stress que foi para pedir permissão à avó para casar com a Meg, pensei que nunca mais teria coragem para pedir outra coisa. E ainda assim atrevi fazer outro pedido - avó, por favor, se me permite, posso manter a barba para o meu casamento?".

Segundo o duque de Sussex, o pedido era mais sério do que aparenta.

"A barba era encarada por alguns como uma clara quebra do protocolo e das normas, especialmente porque me ia casar com o uniforme militar. Barbas eram proibidas no Exército Britânico", explica.

Harry conta que William ficou "espantado" com o seu pedido. "A colocou numa posição desconfortável, Harold! Ela não teve escolha se não dizer que sim", afirmou.

Na época, William ordenou que o irmão fizesse a barba porque o próprio teve de a fazer no seu casamento. "Ele odiou a ideia que eu consegui aproveitar um privilégio que lhe foi negado", realçou Harry.

Tendo em conta que um dia irá suceder ao pai, William sempre esteve sujeito a regras mais restritas e não teve as mesmas liberdades que Harry.