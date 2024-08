Generosas ou nem tanto? Os presentes dados pelas estrelas a colegas de trabalho - Há uma tradição em Hollywood de que quando um filme ou série termina, o diretor, o produtor ou até mesmo a estrela da produção presenteiam o elenco e a equipe com um presente especial de agradecimento. Um símbolo para marcar o tempo memorável nos sets de filmagens, algumas lembrancinhas são simples e sentimentais, enquanto outras são, na verdade, presentões espetacularmente luxuosos! De carros caríssimos a relógios Rolex, e até algo tão aleatório quanto uma máquina de suco cara, qualquer um ficaria feliz com esses mimos! Dos chiquérrimos aos mais "pobrinhos", clique na galeria para descobrir o que ganharam atores e profissionais dos bastidores de Hollywood por seu trabalho e dedicação em sucessos da indústria do entretenimento! Quem será que foi generoso? Clique na galeria para descobrir!

© <p>NL Beeld</p>