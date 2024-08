Com quem fica a herança de Silvio Santos?

Antes de seu falecimento neste sábado, 17 de agosto, Silvio Santos tomou providências para garantir a continuidade de seu legado empresarial e familiar. O apresentador e empresário organizou a sucessão na família e distribuiu parte de sua herança entre as filhas. Uma das mudanças mais notáveis para o público foi a transferência do comando do tradicional “Programa Silvio Santos”, no SBT, para sua filha Patrícia Abravanel.

Na administração da emissora, Daniela Beyruti, outra das filhas de Silvio, já ocupava cargos de destaque desde 2008, quando assumiu a diretoria executiva. Em 2010, ela passou a cuidar da programação artística e, desde 2023, ocupa a posição de vice-presidente do canal.

Silvio Santos, pai de seis filhas, tratou da questão dos bens sem tabus dentro da família. Em entrevista ao “F5” em julho deste ano, Cíntia Abravanel, a filha mais velha, comentou sobre a decisão do pai de antecipar a divisão da herança: “Meu pai já dividiu, sim, uma parte da herança, e eu acho importante. Ele está tendo a oportunidade de ver o que estamos realizando com as coisas que ele construiu. Achei muito inteligente da parte dele poder acompanhar tudo isso. Nada valeria a pena se ele não estivesse mais aqui.”

