"Rezei tanto": neta se despede de Silvio Santos nas redes sociais

O apresentador Silvio Santos faleceu neste sábado, dia 17, aos 93 anos. Após a notícia se tornar pública, uma de suas netas, Amanda Abravanel, filha de Silvia Abravanel, expressou seu pesar nas redes sociais, lamentando a perda do avô.

Em um texto comovente, Amanda compartilhou a dor da despedida e a importância que ele teve em sua vida. "Vô, nunca imaginei perder o senhor assim. Rezei tanto, mas tanto, pedindo a Deus que você ficasse bem. Porém, sei que nem sempre as coisas acontecem como planejamos, e sim conforme os planos de Deus. O senhor descansou, em paz e tranquilidade. Tenho certeza de que viveu a vida da maneira que deveria ser vivida", escreveu ela.

Ela ainda acrescentou: "Sou grata por ter sido a primeira e única neta a me formar na sua tão amada e respeitada escola Graduada. Tive o prazer de lhe dar essa honra e de continuar o legado que o senhor construiu. Que Deus cuide do meu avô, assim como ele cuidou de tantas gerações e trouxe alegria aos domingos de todas as famílias brasileiras, e como sempre cuidou de nossa família. Hoje, descansa um rei, o tão amado e respeitado Senor Abravanel. Que o eterno Silvio Santos viva para sempre em nossos corações. Eu te amo, vô, hoje e para sempre."