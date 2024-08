Por que Silvio Santos não quis velório aberto ao público?

O grande ícone da TV brasileira, Silvio Santos morreu aos 93 anos, neste sábado (17), em São Paulo, em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza A (H1N1). O apresentador revelou a familiares que não desejava que houvesse velório aberto ao público.

"À medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo dele com relação a sua partida. Ele pediu para que assim que ele partisse, que levássemos ele direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria com que ele viveu", diz nota da família Abravanel.





Pela tradição judaica, o enterro deve acontecer o mais rápido possível, mas não podem acontecer aos sábados até o pôr do sol, dia de descanso dos judeus.

A cerimônia, então, deve ser realizada em um cemitério israelita neste domingo (18) com a presença da família e de amigos próximos.

