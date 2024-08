Relações cortadas? As brigas de família mais feias dos famosos - Nenhuma família é perfeita e, apesar das celebridades tentarem abafar desavenças entre parentes para evitarem escândalos, algumas rixas acabaram ganhando os holofotes. E não importa se é gringo ou brasileiro... Treta é treta em qualquer lugar! Tem barraco envolvendo cantora que não quis mais ter contato com o filho e até uma diva carioca que entrou com medida protetiva contra o próprio pai! E isso se estende até no meio político. A saga do divórcio de Angelina Jolie e Brad Pitt, por exemplo, já dura oito anos e só está ficando mais feia. Conforme a batalha se arrasta, mais e mais acusações de abuso de álcool surgem contra o ator. A atriz frequentemente faz aparições públicas com todos os seus filhos a apoiando, mas o astro de Hollywood não é visto com eles há muito tempo. Sua filha Shiloh fez 18 anos em maio de 2024 e entrou com um pedido para mudar seu nome de Shiloh Nouvel Jolie-Pitt para Shiloh Nouvel Jolie. Sua petição foi concedida em agosto, distanciando-a ainda mais de seu pai. Ela não é a única herdeira a abandonar o sobrenome Pitt, já que Zahara e Vivienne também assumiram apenas o Jolie. O distanciamento entre Brad Pitt e seus filhos está se tornando cada vez mais óbvio conforme eles atingem a idade adulta. Na galeria, relembre algumas das brigas mais marcantes entre famosos e seus parentes.

