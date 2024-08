Justin Bieber e Hailey foram pais pela 1.ª vez

Justin Bieber e Hailey já foram pais pela primeira vez, como o cantor e a modelo anunciaram no Instagram.

O artista publicou uma fotografia do pé do menino e escreveu: "Bem-vindo, Jack Blues Bieber".

Por sua vez, a recém mamãe publicou a mesma fotografia nas stories da sua página de Instagram.

© Instagram

Os fãs e amigos não podiam estar mais felizes, especialmente a família. A mãe de Justin Bieber, Pattie Mallette, recorreu ao X (antigo Twitter) para dar os parabéns ao casal e acrescentou: "Amo-te para sempre, bebê Jack.

Stephen Baldwin, pai de Hailey, compartilhou a publicação de Pattie Mallette e reagiu: "Amém, parabéns e que Deus continue abençoando a nossa família".

Amen Congratulations to you and may God continue to bless our family. https://t.co/IZI9GaCywE