Cauã Reymond passa sufoco em praia da Indonésia

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Cauã Reymond aproveitou algumas semanas de folga para curtir um dos seus esportes preferidos: o surfe. Ele usou as redes sociais na madrugada desta sexta-feira (23) para contar o sufoco que passou na Indonésia após uma sequência de altas ondas na praia de Oluato, Bali.

O ator, que está escalado para o remake de "Vale Tudo", teve a prancha quebrada e precisou nadar durante muito tempo para sair do mar: "Levei uma hora e meia nadando, sem prancha, para chegar em outra praia. Que roubada! Correnteza forte, tentei dar a volta, tomei a série toda na cabeça, tive que sair lá em Thomas Beach", explicou.

No meio do sufoco, Cauã ainda viu outro surfista na mesma situação."Quero agradecer aí o Rafael, que também estava no primeiro surf dele aqui em Bali. Também estava meio sem saber como sair, foi tipo um anjo da guarda, eu pra ele, ele pra mim. "Ele lamentou a perda do seu equipamento de surfe: "Vou sentir saudades da prancha."

Passado o susto, Cauã disse que pretende comprar outra prancha e voltar a surfar no local. O ator ainda comentou ter tirado uma lição de vida do episódio: "De vez em quando, a gente passa uns sufocos e tem que olhar direto para o olho do furacão. Não pode abaixar a cabeça. Levanta a cabeça e pensar em como sair de cada situação."