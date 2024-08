'Vou chorar': o programa gravado antes da morte de Silvio Santos

Neste domingo (25), o SBT exibirá uma edição inédita do Programa Silvio Santos em comemoração aos 43 anos da emissora. A atração, originalmente programada para o dia 18, foi adiada devido à morte de Silvio Santos, ocorrida após a gravação em decorrência de uma broncopneumonia. A gravação aconteceu no estúdio 3 do Centro de Televisão da Anhanguera, enquanto Silvio estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e a informação oficial era de que seu estado de saúde estava melhorando.

O especial foi apresentado por Patrícia Abravanel, filha número 4 de Silvio Santos, que se mostrou sucinta ao falar sobre a saúde do pai, um tema tratado de forma delicada nos bastidores. Liminha, diretor de palco e companheiro de longa data de Silvio, foi o responsável por animar a plateia antes do início da gravação, evidenciando o desejo de manter um clima positivo apesar das circunstâncias difíceis enfrentadas pela família Abravanel. Patrícia também interagiu com o público e, antes de iniciar o programa, mencionou que, embora o SBT não tenha uma religião oficial, uma oração é sempre feita antes das gravações.

Durante o programa, Patrícia ficou emocionada ao assistir a um vídeo de seu pai com Jô Soares, gravado durante o Troféu Imprensa de 2017. Ao ver o VT, ela confidenciou à produção que estava prestes a chorar, mas conseguiu se recompor e continuou a conduzir a atração com um sorriso. O programa relembrou o encontro emocionante entre Silvio e Jô, que ocorreu em 2017, quando Silvio entregou seis troféus ao amigo, reconhecendo prêmios que Jô havia ganhado desde 2004.

Essa edição do Programa Silvio Santos manteve os tradicionais quadros, como "Qual é a Música?" e "Jogo das 3 Pistas", trazendo um misto de nostalgia e emoção em homenagem ao legado do apresentador e aos 43 anos da emissora que ele fundou.

