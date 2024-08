Kate Middleton faz aparição surpresa em Balmoral

Kate Middleton foi vista em Crathie Kirk, Balmoral, acompanhada pelo marido, o príncipe William, e pelo filho mais velho, o príncipe George.

Este foi o primeiro evento público da princesa de Gales na igreja escocesa desde que anunciou seu diagnóstico de câncer em março. O encontro ocorreu no domingo, 25, conforme noticiado pela imprensa.

Nas imagens divulgadas, Kate aparece usando um casaco quadriculado, um chapéu com detalhes em penas e brincos.

The Prince and Princess of Wales attended a church service at Crathie Kirk near Balmoral. pic.twitter.com/NRDS2JWhHz